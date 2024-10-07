شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع مع معاونيه خطة استعداد الزمالك للسوبر المصري في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خطة الاستعداد للسوبر المصرى الذى سيقام في الإمارات، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا، حيث عقد الخواجة البرتغالى جلسة مع أفراد جهازه المعاون تم خلالها رسم خطة المرحلة المقبلة وتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى لتلك البطولة.

وطلب جوزيه جوميز من الجهاز الإدارى العمل على ترتيب خوض ثلاث مواجهات ودية خلال الفترة المقبلة وقبل السفر إلى الإمارات، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحاً.

وسيلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحاً، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المصرى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، التى تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبى والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتى والمصرى لكرة القدم.

ويلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى، مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

ستكون مباراة النهائى تقرر لها يوم الخميس 24 أكتوبر على استاد محمد بن زايد الساعة السابعة مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة الرابعة وخمس دقائق.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى النصف النهائى، وتُجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.