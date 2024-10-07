شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. متعب يقود الأهلى لنهائى دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

هزم الأهلي نظيره الاتحاد الليبي في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بهدف دون رد فى مثل هذا اليوم 7 أكتوبر 2007 .

حول مدافع الليبي أسامة الحمادي كرة عماد متعب إلى شباك فريقه، فى الدقيقة 22 باستاد القاهرة، أدار المباراة الغاني أليكس كوتي ، وتأهل الأهلي للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائي البطولة، لسابق تعادلهما سلبيا في الذهاب، ويتلتقي النجم الساحلي مجددا بعد غياب عاما في المباراة النهائية.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه في إياب نصف النهائي مكونا من :عصام الحضري، عماد النحاس، شادي محمد عبدالفتاح "كابتن الفريق"، أحمد السيد، محمد بركات (حسن مصطفي)، حسام عاشور، التونسي أنيس بوجلبان، الأنجولي جلبرتو، محمد أبوتريكة (وائل جمعة)، عماد متعب (رضا الويشي)، الأنجولي أمادو فلافيو.

وإجمالا توج الاهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.