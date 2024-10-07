شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة الاسكواش المفتوحة بنيويورك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الاثنين، منافسات دور الـ 16 ببطولة اسكواش كلاسيك، التي تستضيفها نيويوك خلال الفترة بين 6 إلى 11 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وشهد جدول البطولة مشاركة 12 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال، و6 لاعبات في منافسات السيدات.

6 لاعبات بمنافسات السيدات وهن: كنزي أيمن، فريدة محمد، مريم متولي، ندى عباس، نادين شاهين، هيا علي.

6 لاعبين بمنافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، إبراهيم القباني، يحيى النوساني، محمد زكريا، علي حسين، عمر مسعد.

في سياق متصل، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف شهر سبتمبر، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

كما حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي إنجازاً تاريخياً بعدما تقدمت للمركز العاشر في التصيف العالمي، وأصبحت صاحبة الـ"17 عاما" وبطلة العالم للناشئات للاسكواش، ثانى أصغر بطلة تصل إلى هذا الإنجاز، بعد نور الشربيني.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.