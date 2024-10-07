شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعقد اجتماعا جديدا مع فيفا عبر "الفيديوكونفرانس" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو الأهلي اجتماعا جديدا مع نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" صباح اليوم، الإثنين، من أجل مناقشة ترتيبات مباراة العين الإماراتي.

يبحث الأهلي مع فيفا عدة أمور خاصة بهذه المباراة المرتقبة يأتي في مقدمتها ، الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وعدد الجماهير، واللائحة المالية حيث سيحصل الفائز في هذه المباراة على مليوني دولار فيما يحصل الخاسر على مليون دولار.

كما سيتسلّم الفائز كأس بطل الافروآسيوية، بخلاف الحضور الجماهيري، حيث طلب الاتحاد الدولي حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة من أجل ضمان نجاح هذه المباراة في البطولة التي تُقام للمرة الأولى.

وشارك ظهر الخميس الماضي طاقم إداري من النادي ترأسه المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق وبحضور د. سعد شلبي، المدير التنفيذي، في اجتماع تنسيقي مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏‏«فيفا» عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي ‏والعين الإماراتي الشقيق المقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري بالقاهرة في بطولة إنتركونتيننتال.‏

وخلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة العين، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة، والزي الخاص بكل فريق، والأماكن ‏المخصصة لوفد «فيفا»، وكذلك لمسئولي الفريقين داخل الاستاد والحضور الجماهيري والحقوق التجارية الخاصة ‏بالمباراة.‏

وأكد المهندس خالد مرتجي استجابة الأهلي لكافة الطلبات التي قدمها نادي ‏العين الشقيق؛ في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بأشقائه الأندية الإماراتية، فضلًا عن أواصر الأخوة ‏التي تجمع الشعبين المصري والإماراتي.‏

وشدد مرتجي على تسخير كافة إمكانات الأهلي لخروج المباراة بالشكل الذي يليق بمكانة النادي، ويرسخ الثقة الكبيرة من ‏مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم للأهلي في تنظيم كافة الفعاليات على ‏المستويات الدولية.

يذكر أن الحضور من النادي.. ريم الدسوقي، مدير العلاقات العامة، حنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص، اللواء علاء صلاح، مدير أمن النادي، هاني حسام، المدير‏ التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، العميد محمد مسعد، نائب مدير أمن النادي، نيرة علي، مديرة تسويق شركة الأهلي لكرة القدم.. أحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية.