شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: أفهم لاعبى الاتحاد جيدا.. وغيّرت مركز بيكهام وطورت شخصية هلال والان مع تفاصيل الخبر

قال بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن علاقته دائما مع اللاعبين مميزة، لذلك يكون سعيدا عندما يتحدث عنه أي لاعب بشكل جيد.

وأضاف بابا فاسيليو، خلال حواره مع برنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إنه لأمر رائع أن يتحدث اللاعبون عني بهذا الشكل، كما تعلم، نعيش يوما بيوم مع كل هؤلاء اللاعبين وأسلوبي دائما هو مساعدتهم أولا وقبل كل شىء على رؤية المباراة بشكل أفضل، وأيضا أهتم بالتعامل من النواحي الإنسانية معهم".

وتابع: "نحن نولي الكثير من الاهتمام لكل فرد بالفريق، عندما أعمل في نادي، أريد أن أعرف اللاعبين وأريد أن أعرف تفاصيلهم، إذا أنت تعرف لاعبيك فستعرف كيف تساعدهم، هذا الأسلوب الأنسب للتعامل، اللاعبون يفهمون شخصيتي، وأنا أفهم شخصياتهم أيضا، ويعلمون أنه عندما نعمل.. نعمل بقوة بالطبع، لكن خارج الملعب يمكن أن تكون لدينا علاقة جيدة، لأننا عائلة واحدة في النهاية".

واستطرد: "إذا كنت تستطيع التأثير في مسيرة اللاعب، لن ينسى ذلك أبدا، لذا في مسيرتي كان لدي مدربين أثروا بي حقا، وأريد أن أنقل هذه الرسالة إلى أي لاعب أو أي جيل أعمل معه".

وأوضح أنه كان يشعر في تجربته السابقة مع وادي دجلة أنه يمتلك الجودة اللازمة للعب كرة القدم، مشددا على أنه يجب فع ما تصدق في التدريب، وهناك لاعبون صنعوا مسيرة رائعة معي في وادي دجلة وحققوا ونجاحا كبيرا في أندية أخرى، لذلك أنا سعيد لرؤية الطريقة التي يتطورون بها، ودائما عندما أشاهدهم أشعر أنه من الرائع متابعة تقدمهم، مثل رضا وهلال ويعقوبو والوادي ومروان حمدي وبيكهام وكل هؤلاء اللاعبين".

وأردف: "في بعض الأحيان ترى جودة اللاعب تؤهله إلى أن يؤدي في مركز مختلف، مثل بيكهام، كان قلب دفاع في طريقتي وضعته كظهير أيمن، لقد كان لدي أمان أكبر مع وجوده في هذا المكان".

وعن تطوير مستوى اللاعب محمد هلال تحت قيادته: " إذا تحدثنا بشكل خاص عن محمد هلال وقبل أي شيء إنه لاعب موهوب ويتمتع بفهم كبير، لذا في كل مرة نقوم بتقييم اللاعب ونرى كيف يمكننا تحسينه، في هذا الموقف مع هلال شعرت أنه يتحرك كثيرا لذلك أردت أن يكون أكثر انضباطا ونحن نستخرج منه أفضل ما لديه، وهذا الأمر حدث نفسه في البنك الأهلي، وكان جيدا أن تتم دعوته من جانب البرتغالي روي فيتوريا ليلعب للمرة الأولى مع المنتخب".

وتحدث عن إسحاق يعقوبو قائلا: "يعقوبو جلبته من اليونان، ولقد تطور كواحد من أفضل اللاعبين بمركز الظهير في الدوري، وكان يجب أن يتطور على الصعيد الدفاعي، عندما يكون اللاعب منفتحا للحصول على المعلومات، ويكون مستعدا للتغير بعدها نرى شيئا مختلفا وأنا أؤمن بشدة بأن تحسن الفرد يعني تحسن الفريق، لذلك هذا ما نحاول فعله مع كل لاعب".