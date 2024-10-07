شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: القندوسى لم يرتكب خطأ يستلزم الاستبعاد والأهلى نفسه يتمنى مشاركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، أن الجزائرى أحمد القندوسى لاعب سيراميكا لم يرتكب خطأ يستلزم الاستبعاد من الفريق أمام الأهلى فى السوبر المحلى المقبل.

وقال أيمن الرمادى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سندرس ما قاله أحمد القندوسى ونعرف ملابسات ما حدث، وسنتخذ القرار فيما بعد، لأن إدارة سيراميكا لم تعرف أصلا بالمفاوضات بينه وبين الأهلى".

وأضاف: "الأهلى نفسه يتمنى مشاركة أحمد القندوسى رغم إعلانه اتخاذ قرار بيعه، وأن يكون فى أحسن أحواله ليبيعه بشكل أكبر، والقندوسى لم يرتكب خطأ يستلزم استبعاده من المشاركة أمام الأهلى فى السوبر المحلى".

وتابع: "تصريحات القندوسى لم يقصد بها كيان النادى الأهلى، ويحب الأهلى جدا ويقدره، وكان من حلمه أن يعود مرة أخرى للأهلى ويسجل أهدافا ويتوج معه بالعديد من الألقاب".

واختتم الرمادى حديثه قائلا: "أنا ارتكبت خطأ بالتفريط فى بعض اللاعبين بسبب المقابل المادى رغبا فى الاستثمار، ولكن لا بد من توافر البديل الجيد قبل البيع وهذا خطئى، ولكن هذه الفترة تداركت الخطأ وبدأنا نعيد قوام الفريق ونحتاج فترة فقط لانسجام اللاعبين وسنجنى الثمار فى الموسم الجديد".