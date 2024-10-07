شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وصول محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي اليوم الاثنين لاكتمال القوة الضاربة قبل مباراتى موريتانيا المقرر لهما يومي 11و 15أكتوبر من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب .

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا



ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

1.مصر - 6 نقاط

2.الرأس الأخضر - 3 نقاط

3.موريتانيا - 3 نقاط

4.بوتسوانا - دون نقاط

مشوار مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا



يقع منتخب مصر في مجموعة تضم موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي، خلال لقاءات الجولة الأولى والثانية، حقق منتخب مصر الفوز 3-0 على حساب كاب فيردي، و4-0 على حساب بوتسوانا.

فيما انتصر موريتانيا على بوتسوانا 1-0، وخسر 2-0 من كاب فيردي.

القنوات الناقلة لمباراتى مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا



تنقل مباراتي مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الفراعنة لمباراتى موريتانيا



تضم قائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا كل من : "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".