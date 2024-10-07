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ستيفان مادسن يعلن قائمة رجال يد الأهلى ببطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 12:37 ص

أعلن ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية، والتي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر  الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

‏‎وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏ 

‏‎ إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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