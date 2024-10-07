شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: عمر جابر أفضل ظهير أيمن فى مصر واستبعاده من المنتخب "مش فنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود فتح الله نجم الزمالك السابق، إن عمر جابر هو أفضل ظهير أيمن في مصر واستبعاده من المنتخب ليس فنيا.

وأضاف فتح الله، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، إن جماهير الأهلي أنفسهم يرون أن عمر جابر يستحق الانضمام للمنتخب واستبعاده غير مبرر.

وتابع، إن الفريق الأبيض استحق السوبر الأفريقي عن جدارة، وكانت هناك حالة تركيز كبيرة من اللاعبين داخل الملعب، وإن شيكابالا يبذل مجهودا كبيرا مع اللاعبين، ومن لا يرى دور شيكابالا نظره ضعيف.

وأكد فتح الله أن شيكابالا هو من ينقل روح الانتصار للاعبين، وخاصة الصفقات الجديدة ويقوم بدور القائد.