شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: صفقات الاتحاد باختيارات بابا فاسيليو.. والدورى سيكون قويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو جاء بإجماع آراء لجنة الكرة، والصفقات جاءت بأمر المدرب ولا نتدخل فى اختياراته.

وقال محمد مصيلحى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تواصلت مع مسئولى المحلة والبنك الأهلى قبل التعاقد مع بابا فاسيلو، والكل شكر فى المدرب وإمكانياته وطريقة تدريبه، لذلك تم التعاقد معه باجتماع آراء لجنة الكرة".



وأضاف: "كل الصفقات التى تعاقدنا معها جاءت بناء على طلب بابا فاسيليو، واختار اللاعبين بحرية نظرا لتواجده من عامين فى الدورى المصرى، ووفرنا كل الصفقات المطلوبة".



وتابع: "نتمنى أن يكون التوفيق معنا هذا الموسم ونصل إلى ما نهدف إليه بعد التكاليف المالية التى تكبدها الاتحاد للتعاقد مع هولاء اللاعبين، وخاصة الأجانب".



واختتم: "الدورى فى الموسم الجديد منطقى جدا وسيخلق منافسة قوية، وهذا النظام هو الطبيعى للخروج من أزمة تأخر المسابقة فى كل موسم".