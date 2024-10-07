شكرا لقرائتكم خبر عن متخصصون عرب وعالميون يشيدون بإنتاج الشركة المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الشركة المتحدة للرياضة إشادات عربية وعالمية، بعد الإمكانيات العالية والتقنية المتقدمة التي استخدمتها لإنتاج مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي استضافتها الأراضي المصرية، واختتمت منافساتها نهاية الأسبوع الماضي، بتتويج فريق فيشبريم المجري باللقب، وحصول الأهلي المصري على الميدالية البرونزية.

واستعرضت العديد من المواقع والحسابات المختصة بمجال الإعلام الرياضي الإمكانيات التي استخدمتها الشركة المتحدة لإنتاج مباريات البطولة، حيث تم تخصيص 14 كاميرا منها 2 سلوموشن و"واير-كام" للتصوير من أعلى ( CableCam ) وكاميرتين محمولتين ودرون للتصوير الجوي، مع استخدام عربة البث OB 23 4K التابعة للتلفزيون المصري الحكومي، كما تمت زيادة عدد الكاميرات في حفلي الافتتاح والختام.

ووصفت بعض المواقع والحسابات العربية الشهيرة الصورة النهائية لمباريات البطولة بالاحترافية للغاية، من حيث جودة الصورة ونوعية المعدات المستخدمة، ووصفت كل حدث تشارك في إنتاجه الشركة المتحدة بأنه يستحق الاهتمام على الصعيد التقني.