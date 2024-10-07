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الأهلى يعلن قائمة فريق سيدات كرة اليد المشارك ببطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 11:58 م

أعلن محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية، والتي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثانية إلى جانب فريقي فلاورز البنيني، وأوتوهو الكونغولي.

‏‎وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ 

‏‎ نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- ألاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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