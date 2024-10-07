شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زين الدين بلعيد: الأهلى لم يفرض أى أحد وأنا من عرضت اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرحمن زيتونى وكيل زين الدين بلعيد، أن الأهلى لم يفرض أى وكيل على زين الدين بلعيد، وأنا من عرضت اللاعب على الأهلى بعد موافقته ووالده على الأهلى.

وقال وكيل زين الدين بلعيد، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا أعرف لماذا يتم الاستماع لشخص لا صلة بالموضوع ولم يكن طرفا فى صفقة زين الدين بلعيد، فكان من الواجب أن يستمع الأهلى والصحافة لى أو اللاعب أو والد اللاعب وليس أحدا آخر".

وأضاف عبد الرحمن زيتونى: "كرمالى لم يكن طرفا فى مفاوضات بلعيد مع الأهلى ولا يمثل بلعيد حتى يدلى بشهادته، وهو وكيل غير معتمد حتى يدخل فى مفاوضات، وكرمالى لديه تفويض لتمثيل اللاعب فى فرنسا فقط ثم تعدى هذا الوكيل إلى تمثيل اللاعب فى أوروبا".

وتابع: "تحدثت مع اللاعب ووالده عن الأهلى وهم وافقوا لذلك عملت أنا وأحمد يحيى لعرض اللاعب على الأهلى وبدأنا المفاوضات، ثم تفاوض زين الدين بلعيد ووالده".

واختتم: "الأهلى قدم راتبا جيدا لزين بلعيد واللاعب وافق عليه وكانت الأمور تسير لنهاية المفاوضات وتوقيع العقود، ولكن اللاعب وحده هو من غيّر قراره، وفضّل الرحيل إلى أوروبا وشكر الأهلى المفاوضات بكل احترافية".