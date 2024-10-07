شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عمر مرموش: اللاعب ضحى كثيرا من أجل الوصول لهذا التألق وهو تحت أمر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبدون وكيل عمر مرموش، أن عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، وصل لهذا التألق بعد تضحيات كبيرة خلال مسيرته فى الاحتراف، وهو تحت أمر المنتخب فى أى وقت.

وقال أحمد عبدون فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سعداء بما يقدمه عمر مرموش، ومرموش ضحى بالكثير من أجل الوصول والتأقلم والتألق في الدورى الألمانى".

وأضاف وكيل مرموش: "اللاعب منسجم مع فريقه واللاعبين ومرتاح نفسيا، وهو ما ساعده على التألق، وعمر مرموش أجرى عملية فى يده استغرقت 5 ساعات والناس هاجمت اللاعب بعد عدم استطاعته تلبية نداء حسام حسن، واللاعب تحت أمر المنتخب فى أى وقت".