شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خالة محمد الننى وتشييع جنازتها بالمحلة.. واللاعب يعزى الأسرة تليفونيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 11:43 م

توفيت اليوم الأحد خالة اللاعب محمد الننى نجم منتخب مصر ولاعب نادى الجزيرة الإماراتى، بعد صراع مع المرض، وشيعت أسرتها الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمدافن حسن البدوى بالمحلة.

كانت خالة اللاعب قد تعرضت لوعكة صحية ألزمتها الفراش، وتوفيت متأثرة بمرضها، وشارك الكابتن ناصر الننى والد اللاعب، فى تشييع جنازة شقيقة زوجته.

فيما لم يتمكن اللاعب من المشاركة نظرا لكونه فى دولة الامارات، واكتفى بالاتصال بهم تليفونا وتقديم واجب العزاء لهم.