شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد بعثة منتخب مصر للتايكوندو للشباب فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم بعثة منتخب مصر للتايكوندو للشباب تحت 17 سنة مشاركاتها في بطولة العالم للتايكوندو للشباب بكوريا الجنوبية والتي أقيمت خلال الفترة من 1-6 أكتوبر الجاري.

واستطاعت بعثة منتخب مصر للشباب تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات وزن أقل من 68 كجم للاعب عمر محمد فتحي، بالإضافة إلى دخول 6 لاعبين قائمة أفضل 8 لاعبين في بطولة العالم بعد تأهلهم لدور ربع النهائي وهم:

حبيبة وائل الحصول على المركز الخامس في وزن أقل من 49 كجم، أحمد يحيي المركز الخامس في وزن أقل من 51 كجم، عبد الرحمن أحمد المركز الخامس في وزن +78 كجم، علي محمد المركز الخامس وزن 55 كجم، عمر وسام المركز الخامس وزن أقل من 63 كجم، خديجة وليد المركز الخامس وزن أقل من 52 كجم.

ترأس بعثة منتخب مصر الدكتور حسن كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين وقاد المنتخب فنيا الكابتن محمود عبد الجواد مديراً فنياً والكابتن مصطفى زكي مدرب عام، كابتن محمد بسيوني مدرب، مروة صلاح مدربة، أيمن كمال مدرب عمرو عبد الرازق مدرب مصطفي خالد مدرب، تامر عبد المنعم مدرب، خالد رجائى مدرب.