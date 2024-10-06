شكرا لقرائتكم خبر عن إدارى المصرى يحضر مراسم قرعة مجموعات الكونفدرالية غدا فى مقر الكاف والان مع تفاصيل الخبر

تُجرى في الواحدة ظهر غد الإثنين بتوقيت القاهرة قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بمشاركة فريق المصري والذي جاء ضمن فرق المستوى الثاني حسب تصنيف لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للفرق الستة عشر المتأهلة لهذا الدور، ومن المقرر أن يحضر محمد العويلي إداري النادي المصري مراسم اجراءات تلك القرعة.

وضم المستوى الأول أندية الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري، بينما ضم المستوى الثاني إلى جانب أبناء بورسعيد، أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والصفاقسي التونسي، وضم المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي، فيما ضم المستوى الرابع ناديي لواندا سول واف سي برافوز الأنجوليين وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد أعلن عن النجوم الذين تم دعوتهم لإجراء القرعة وهم الدولي الغيني نابي كيتا، والمدير الفني الكونغولي فلوران ابينجي واللاعب الجنوب أفريقي السابق سيفيوي تشابالالا، بالإضافة للنجم المصري المعتزل حديثًا أحمد فتحي، علمًا بأن مراسم القرعة سيتم بثها عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على شبكة الإنترنت، وكذلك على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.