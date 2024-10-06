الامارات | مواجهة قوية تجمع الهند وباكستان في احتفال استاد دبي للكريكت بالمباراة الـ 100

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر مواجهة منتخبي الهند وباكستان المرتقبة المقرر لها ان تقام اليوم بإستاد دبي الدولي ضمن منافسات النسخة التاسعة من بطولة كاس العالم للكريكت للسيدات (تي 20) هي المباراة الدولية رقم 100 التي يحتضنها الاستاد المعروف باسم (حلقة النار).



وبرز استاد دبي الدولي للكريكت خلال العقد والنصف عقد الماضيين كواحد من أكثر أماكن الكريكت الأكثر شعبية، والأكثر شهرة وتطورا وحداثة على مستوى العالم.



الجدير بالذكر أن أول مباراة دولية شهدها الاستاذ كانت بين باكستان وأستراليا في مايو 2009، ومنذ ذلك الحين، استضاف الاستاد بعضًا من أكثر المباريات إثارة وأهمية في تاريخ رياضة الكريكت على مستوى العالم، بما في ذلك نهائي كأس العالم 2022، ونهائي كأس آسيا 2021 للرجال، التي جرت تحت إشراف المجلس الدولي للكريكيت (آي سي سي)، هذا بخلاف استضافته لأهم وأقوى البطولات ومناسبات اللعبة على مستوى الدولي والعالمي، وكبرى الدوريات الآسيوية التي اختارت استاد دبي لتنظيمها ،لما تحظى به من ثقة أسرة الكريكت على مستوى العالم من مسؤولين ولاعبين وجماهير وجدت في دبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة المكان الأكثر امنا والأكثر رقيا والأكثر جاهزية لتنظيم مثل هذه الفعاليات.