شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسابق الزمن لحل أزمة القيد وسداد المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادي سموحة الزمن لحل أزمة إيقاف القيد والتي تمنعه من قيد لاعبيه الجدد لتأخره في سداد مستحقات نادي المقاولون العرب وعدم تسديد مديونيات سابقة.

وكان اتحاد المصري لكرة القدم أقر بأحقية نادي المقاولون العرب في الحصول على قيمة نسبة النادي في بيع محمد متولي كناريا والذي امتنع سموحة عن سدادها ليتقدم المقاولون بشكوى ويحصل على قرار بأحقيته في نسبة إعادة البيع المنصوص عليها في العقد.

وخاطب اتحاد الكرة النادي السكندري لتسديد المستحقات لغلق الشكوى وإعادة فتح القيد بعد تنفيذ لوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وإيقاف قيد النادي لحين سداد المستحقات المتأخرة.

ويسعى نادي سموحة لسداد المستحقات المتأخرة لحل الأزمة وقيد لاعبيه الجدد خاصة أنه لن يستطيع القيد دون السداد.