شكرا لقرائتكم خبر عن مهند مجدي رئيسًا لبعثة يد الأهلي للمشاركة في بطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة كرة اليد "رجال وسيدات" المتوجهة إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مدينة العيون خلال الفترة من 8 - 20 أكتوبر الجاري.

قام الدكتور مهند مجدي خلال الأيام الماضية بالاطمئنان على كل الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر وأماكن الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، بالتنسيق مع الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد.

بعيدًا عما سبق، يعقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي اجتماعًا ظهر غدٍ، الإثنين، لمناقشة العديد من القضايا والملفات الإدارية والإنشائية الخاصة بالنادي، ويترأس المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي المكتب التنفيذي الذي سيتطرق إلى أمور تخص النشاط الرياضي وغيرها من الملفات التي يتم دراستها ومناقشتها قبل عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الإمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في التاريخ.