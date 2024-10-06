شكرا لقرائتكم خبر عن "تنفيذي الأهلي" يجتمع غدا لمناقشة ملفات إدارية وموضوعات النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي أجتماعاً ظهر غداً ، الأثنين، لمناقشة العديد من القضايا والملفات الإدارية والإنشائية الخاصة بالنادي ، ويترأس المهندس خالد مرتجي ، أمين صندوق النادي المكتب التنفيذي الذي سيتطرق إلى أمور تخص النشاط الرياضي وغيرها من الملفات التي يتم دراستها ومناقشتها قبل عرضها على مجلس الإدارة في إجتماعه المقبل.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى ، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في التاريخ.