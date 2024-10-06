شكرا لقرائتكم خبر عن غياب زيزو ودونجا وناصر ماهر وعواد عن تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة ومحمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.

جاء ذلك بسبب انضمام الخماسي لمعسكر منتخب مصر الذي يبدأ اليوم استعداداً لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، استعداداً لبطولة كأس السوبر المحلي.

و حرص لاعبو الفريق على تحيه المدير الفني مع قيادة أول مران له اليوم بعد الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، وقام جوميز بتقديم التهنئة للاعبين ووجه لهم التحية على المجهود المبذول من الجميع في الفترة الماضية.

ووجه المدير الفني رسائل عديدة للاعبين قبل انطلاق المران، وطالبهم بضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة وجدية، من أجل الفترة المقبلة.