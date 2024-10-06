الريشة الطائرة يعلن عن جوائز بطولة مصر الدولية في نسختها التاسعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، تفاصيل الجوائز المالية الخاصة ببطولة مصر الدولية في نسختها الـ9 والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وأعلن "حسب الله" أن مجموع جوائز البطولة يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

وأضاف أن البطولة ستشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

ويشارك في البطولة الدولية 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

ومن المقرر، أن يقام الإجتماع الفني للبطولة مساء الثلاثاء المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى.