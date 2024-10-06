جازانيجا يتألق بهاتريك تصديات ويقود جيرونا لفوز مثير على بلباو

ياسر رشاد - القاهرة - قاد تألق الحارس باولو جازانيجا فريقه جيرونا لتحقيق فوز صعب على أتلتيك بلباو، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وذلك بفضل تصديه لثلاث ركلات جزاء.

التقى الفريقان على ملعب مونتيليفي في جيرونا، و بدأ جازانيجا عرض تألقه في الدقيقة 28 بتصديه لركلة جزاء نفذها برينجوير، ليبقي التعادل السلبي قائمًا.

وفي الدقيقة 39، تقدم جيرونا بهدف أول بعد عرضية من أسبريا، التي مرت أمام الجميع وسكنت شباك بلباو، رغم اعتراضات اللاعبين.

وفي الدقيقة 41، أدرك أتلتيك بلباو التعادل بواسطة سانسيت، الذي استقبل تمريرة من برينجوير وسدد كرة يسارية عجز جازانيجا عن التصدي لها.

في الشوط الثاني، واصل جازانيجا تألقه بتصديه لركلة جزاء ثانية في الدقيقة 54 سددها هيريرا، قبل أن يعيد الحكم تنفيذها، ليعاود الحارس التصدي لها مجددًا، محققًا "هاتريك" في التصديات.

تمكن جيرونا من خطف ثلاث نقاط ثمينة في الدقيقة 90+9، حيث سجل اللاعب المخضرم كريستيان ستواني هدف الفوز من ركلة جزاء.

