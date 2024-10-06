شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: غدا تنتهي مهلة الأندية لحسم موقفها من المشاركة فى دورى الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 04:23 م

طالب اتحاد الكرة، الأندية بحسم موقفها من المشاركة في دوري الكرة الشاطئية للموسم الجديد قبل انتهاء المهلة المحددة غدا الاثنين 7 أكتوبر.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية والفروع على مستوى الجمهورية لتحديد موقفها من المشاركة في دوري الكرة الشاطئية في الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، يواصل منتخب مصر للكرة الشاطئية تدريباته اليومية خلال معسكره المقام حاليا بمدينة الإسكندرية، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى تقام فى الغردقة فى الفترة من 19 حتى 26 أكتوبر المقبل 2024.

ووقع منتخب مصر للكرة الشاطئية فى المجموعة الأولى فى بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى ستقام فى مصر، بينما وقعت السنغال فى المجموعة الثانية، وجاء تصنيف المنتخبات كالتالى: التصنيف الأول: المغرب وموزمبيق، التصنيف الثانى: تنزانيا ومالاوى، التصنيف الثالث: غانا وموريتانيا.

وجاءت المجموعة الأولى: مصر، المغرب، تنزانيا، غانا، بينما جاءت المجموعة الثانية: السنغال، موزمبيق، مالاوي، موريتانيا.

وأقام منتخب الشاطئية معسكره الأخير بالإسكندرية أيضا في نهاية أغسطس الماضي، حيث خضع اللاعبين لبرنامج تأهيل بدنى خلاله لرفع الحالة البدنية والجاهزية قبل اختيار القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.