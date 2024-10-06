شكرا لقرائتكم خبر عن العودة تقترب.. الونش يستعد للظهور مع الزمالك في نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من العودة للمشاركة مع فريقه فى التدريبات الجماعية ثم المشاركة فى المباريات بشكل طبيعى، بعد شفاءه من جراحة الرباط الصليبي التى خضع لها.

وسافر الونش برفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى إلى ألمانيا من أجل اطلع الطبيب الألمانى الذى أجرى الجراحة للاعب على الخطة التأهيلية والتدريبية في جميع مراحلها المختلفة، بالإضافة إلى القياسات الطبية والبدنية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة السابقة.

وأبدى الطبيب الألماني إعجابه بالبرنامج الذي خاضه الونش والنتائج التي حققها، وتم وضع خطة لمحمود حمدي "الونش" للمشاركة تدريجياً في التدريبات الجماعية، ستبدأ عقب العودة إلى القاهرة.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن مشاركة "الونش" في التدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي وفقاً لنظم علمية لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويعود اليوم الأحد، محمود حمدى الونش، إلى القاهرة، قادمًا من ألمانيا بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية التى خضع لها تحت اشراف الطبيب الألمانى المعالج له.