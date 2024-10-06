شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعى يستعيد ذكرياته مع إيهاب جلال فى "محادثة خاصة" قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص عمر الساعي لعب النادي الأهلي الحالي، والإسماعيلي السابق على نشر رسالة خاصة بينه وبين المدرب الراحل إيهاب جلال.

ونشر الساعي محادثة عبر الانستجرام كانت بينه وبين المدرب الراحل إيهاب جلال، وكتب "واحشني اوي يا بوب".





فى سياق آخر، يعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل ملاقاته في الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري في الامارات بنصف نهائي بطولة السوبر المحلى.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

ويرغب كولر في تخطى عقبة سيراميكا والصعود للمباراة النهائية لبطولة السوبر للتتويج باللقب ومصالحة جماهير الاهلى الغاضبة من فقدان لقب السوبر الافريقى لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في التاريخ.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصرى بعد تحقيقها ألقاب الدورى والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فقد حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى نصف النهائي.