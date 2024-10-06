شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 03:38 م

خضع التونسى محمد على بن حموده لاعب فريق الترجى التونسى السابق، وغزل المحلة الحالي، لجلسة تصوير على هامش معسكر الفريق، وذلك بعد انتقاله إلى الفريق المحلاوي

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ووقع اللاعب التونسى على عقد لمدة 3 سنوات عقب وصول البطاقة الدولية للاعب اليوم وقيده بقائمة الفريق والخضوع إلى الكشف الطبى كاملاً الذى اكد سلامة اللاعب.



حمودة



حمودة



حمودة



حمودة

ودخل لاعبو فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية لمدة 3 أيام استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش وديا خلال المعسكر، وذلك لرفع الحمل البدنى والفنى للاعبين.

واتفق الجهاز الفنى لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على خوض 5 مباريات ودية فى الفترة المقبلة، استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر المقبل.

والتقى المحلة فى المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة، وفى الودية الثانية مع الاتحاد السكندرى، ثم طلائع الجيش يوم 7 أكتوبر، والبنك الأهلى يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.