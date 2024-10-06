شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحتفل بنصر أكتوبر بطريقة خاصة: المصانع أكبـر والتوصيل في 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر السادس من أكتوبر 1973، بطريقة مميزة.

المصانع أكبـر والتوصيل في 6 ساعات، وكتب حساب غزل المحلة: المصانع بقت أكبـر والتوصيل في 6 ساعات، في إشارة إلى الزي الذي ارتداه أسرى إسرائيل خلال تسليمهم إلى سلطاتهم عقب حرب أكتوبر، والتي كانت عبارة عن "بيجامات" من مصانع غزل المحلة.

وتحتفل مصر اليوم الأحد بالذكرى الواحد والخمسين، لـ نصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات، التي قد تمر على أي أمة.