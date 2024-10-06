شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي في ملف الصفقات قبل غلق ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعاد مسئولو النادي الأهلي فتح باب التفاوض مع أكثر من لاعب أجنبي ومصري تمهيداً للتعاقد مع لاعب أو أكثر قبل إغلاق باب القيد نهاية أكتوبر الماضي، ورغم أن مسئولو القلعة الحمراء سبق وقرروا تأجيل هذا الملف لإنتقالات يناير بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني إلا أنهم أستقروا على إعادة فتح هذا الملف بعد خسارة السوبر الأفريقي.

في التقرير التالي نستعرض تفاصيل هذا الملف وكيف يُفكر فيه النادي الأهلي؟

س: ماذا حدث في ملف الصفقات بالأهلي؟

ج: الأهلي كان قد أغلق باب الإنتقالات الصيفية بعد ضم 4 صفقات الصيف الجاري لكن النادي قرر إعادة فتح هذا الملف بعد خسارة السوبر الأفريقي مؤخراً أمام الزمالك بالسعودية بركلات الجزاء الترجيحية.

س: ما هي الصفقات التي حسمها الأهلي الصيف الجاري؟

ج: ضم الأهلى هذا الصيف، الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية ومعهم عمر الساعي ويوسف أيمن،

س: ماذا عن موقف كولر من هذا الملف؟

ج: رؤية كولر الغير واضحة بشأن ملف الصفقات كانت سبباً في إعادة فتح هذا الملف ، فقد سبق ووافق على ضم بعض اللاعبين ثم رفض إتمام التعاقد معهم رغم اتفاق الأهلي معهم على معظم التفاصيل ، وهو ما حدث مع كلاً من ، الهولندي ديبيس أوسو جناح نادي تشجيانج الصيني والمالي ويبلغ فيلي تراوري مهاجم مازيمبى الكونغولي والفلسطيني عمر فرج الذي أنتقل للزمالك مؤخراً.

س: كيف يفكر الأهلي في ملف الصفقات خلال الفترة المقبلة؟

ج: طلبت لجنة التخطيط للكرة من إدارة الأسكاوتنج ترشيح بعض اللاعبين الأجانب والمصريين للتفاوض معهم خلال الفترة الحالية وبحث ضم أحدهم أو أكثر على أن يكون رأي كولر استشاري فقط وليس إجباري كما كان الحال سابقاً، ويتبقى للأهلي مكان وحيد شاغر في قائمة الأجانب بعد رفع أسم علي معلول من القائمة، ومن الوارد التفاوض مع فيلي تراوري أو ديبيس أوسو للتعاقد مع أحدهم .

س: ما هي المراكز التي ينوي الأهلي تدعيمها هذا الصيف؟

ج: الهجوم والوسط ..ابرز المراكز التي تحتاج تدعيم في الفريق قبل بدء الموسم الجديد.

يعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل ملاقاته في الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري في الامارات بنصف نهائي بطولة السوبر المحلى.

س: ماذا ينتظر الأهلي الفترة المقبلة؟

ج: يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى وسيلعب الفائز من الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة.