شكرا لقرائتكم خبر عن 44 صفقة حتى الآن.. أندية المحترفين تدعم صفوفها بلاعبى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أندية دورى المحترفين على تدعيم صفوفها بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تجهيز القوائم بشكل قوى من أجل خطف إحدى بطاقات العبور للدورى الممتاز.

وتنطلق مسابقة دورى المحترفين الاثنين المقبل، بمواجهات قوية جدا والتي ستشهد ندية كبرى بين الأندية خاصة في ظل وجود أكثر من نادى شعبى في المسابقة هذا الموسم، بجانب أندية تمتلك الموارد المادية اللازمة للصعود للدورى.

ونجحت أندية المحترفين في التعاقد مع 44 صفقة حتى الآن من أندية الممتاز والتي نستعرضها في التقرير التالى..

المقاولون العرب: سيد أبو أمنة من الطلائع، محمد رضا من زد، محمود السيد من سموحة.

بلدية المحلة: معاذ علاء من الزمالك، زياد طارق من طلائع الجيش، علاء عطا من البنك الأهلى، محمد الصباحى من الجونة.

الداخلية: يحيى حامد من طلائع الجيش، السيد سالم من الاتحاد، حسن حطاب من الجونة.

السكة الحديد: أحمد حسين من سموحة، كريم عرفات وعبد الله حسنى من الإسماعيلى، مصطفى حمادة من مودرن سبورت، مؤمن راضى من إنبى، أحمد شعبان من فاركو، محمد صلاح من الزمالك.

لافيينا: مؤمن عبد ربه وعلى زكى ويحيى ياسر من سموحة، أحمد نادى من إنبى، السيد غديرى وكريم عبد الحق وعبدالرحمن الفيومى من الزمالك.

طنطا: زغلول محمد من الاتحاد، محمد السقا من الجونة، محمود حمادة من زد، محمود فرحات من فاركو.

راية: محمد مندى من إنبى، محمد وجيه من سموحة، محمد سيد ومروان مجدى من فاركو.

وادى دجلة: كمال أبو الفتوح من الجونة، كريم حلاوة من الطلائع.

القناة: عمرو خليل من الاتحاد، محمد عماد من إنبى

وى "الاتصالات": أحمد شداد من المصرى، صامويل أوبونج من الأهلى

ديروط: على شعبان وعبد القادر قندوسى من سيراميكا

سبورتنج: خالد السيد من المصرى، محمد عبده من سموحة

الترسانة: عمر طارق من طلائع الجيش

بروكسى: بلال خالد من زد