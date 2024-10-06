11 صورة لنجوم الأهلي والزمالك والدوري الذين شاركوا في حرب أكتوبر 73

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يحل اليوم الـ6 من أكتوبر الذكرى الـ51 على حرب أكتوبر؛ حيث تكبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، بداية من تدمير خط بارليف المنيع بحسب وصف تل أبيب، حتى تحرير شبه جزيرة سيناء، بعد احتلالها في عام 1967.

ولم يكن نجوم الرياضة المصرية بمنأى عن المشاركة في الواجب الوطني؛ حيث تواجد أكثر من نجم بالأهلي والزمالك والدوري بصفوف القوات المسلحة.

ويُمكنكم الاطلاع على 11 نجمًا من الأهلي والزمالك والدوري المصري شاركوا بحرب 1973 بمشاهدة الألبوم أعلاه:

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