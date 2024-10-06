برشلونة يواجه ألافيس ويونايتد أمام أستون فيلا.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 6-9-2024، العديد من المباريات القوية والمرتقبة على مستوى المسابقات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

ويستضيف أستون فيلا خصمه مانشستر يونايتد، على ملعب "فيلا بارك"، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويستعد برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الليجا.

وفي الدوري الفرنسي، يستضيف فريق نيس نظيره باريس سان جيرمان على ملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة السابعة.

وعلى مستوى الدوري الإيطالي، يلتقي يوفنتوس مع كالياري، بملعب "أليانز ستاديوم"، في الجولة السابعة.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

تشيلسي ضد نوتينجهام فورست، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

برايتون ضد توتنهام هوتسبير، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

جيرونا ضد أتلتيك بلباو، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إشبيلية ضد ريال بيتيس، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد كالياري، الساعة 1:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

بولونيا ضد بارما، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

لاتسيو ضد إمبولي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مونزا ضد روما، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا ضد ميلان، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

هايدنهايم ضد لايبزيج، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

شتوتجارت ضد هوفنهايم، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري الفرنسي

ليون ضد نانت، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ستراسبورج ضد لانس، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ستاد بريست ضد لوهافر، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

ستاد ريمس ضد مونبلييه، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

نيس ضد باريس سان جيرمان، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".