شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا 10 أكتوبر استعدادا لمباراتي موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مؤتمرا صحفيا يوم 10 أكتوبر الجاري للحديث عن مباراة موريتانيا التي يحتضنها استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا.

يتطرق المؤتمر الصحفي للحديث عن قائمة المنتخب واختيارات العميد، وأهداف الفراعنة من مباراتي موريتانيا، وكذلك الاستعداد لرحلة التصفيات ومحاولة حسمها في هذا المعسكر.

يخوض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مباراتين غاية فى الأهمية خلال شهر أكتوبر الجاري أمام منتخب موريتانيا فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا كل من : "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".