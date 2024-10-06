شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد يكشف حقيقة انضمامه للجنة الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن حقيقة انضمامه للجنة الكرة بالقلعة البيضاء، والتى ينتوى مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب تشكيلها حتى تصبح مختصة بكافة شئون الفريق الكروى الأول.

وقال طارق السيد فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن انضمامه للجنة الكرة بالزمالك أو العمل فى أى منصب يخدم القلعة البيضاء يعد شرف كبير، مشيرًا إلى أنه لم يتم اخباره بشكل رسمى من أى مسئول بالنادى بالانضمام للجنة الكرة.

تابع طارق السيد تصريحاته، أنه منذ ما يقرب من شهرين تلقى اتصالاً من أحد مسئولى الزمالك لاستطلاع رأيه فى العمل بلجنة الكرة، موضحًا إنه رحب على الفور، ومن بعدها لم يحدث أى جديد أو يصدر قرار رسمي من الإدارة بتوليه المنصب.

أردف نجم الزمالك السابق، أنه ينتظر صدور قرار رسمى من مجلس إدارة النادى بشأن انضمامه للجنة الكرة، مؤكدًا إنه يرحب بالتواجد فى اى منصب يخدم القلعة البيضاء.