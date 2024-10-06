شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل تعيين رئيس جديد للجنة الحكام ويترك المهمة للمجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على تأجيل اختيار رئيس جديد للجنة الحكام، بعد رحيل بيريرا وتكليف محمد فاروق بالمهمة مؤقتا.

وجاء قرار اتحاد الكرة بسبب اقتراب موعد الانتخابات التي تجرى في ديسمبر المقبل، على أن توكل المهمة للمجلس المنتخب ليقوم بتشكيل اللجنة واختبار رئيس لها.

وقال محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، إن تشكيل لجنة الحكام على مائدة مجلس الإدارة، ولم يتم التصريح عن أسماء اللجنة إلا بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة، موضحا أن التشكيل سيشهد كوادر شابة واعدة إلى جانب أصحاب الخبرات.

وأكد فاروق، أنه تمت دعوة كل رموز التحكيم لحضور فعاليات معسكر الحكام بأبو قير بالإسكندرية، الذى انطلق فى 27 سبتمبر الماضى ويستمر حتى 11 أكتوبر الجارى فى إطار استعدادات اللجنة لانطلاق الموسم الجديد.

وأضاف فاروق، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم توجيه الدعوة للخبراء وكوادر ونماذج التحكيم المصرى جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وأحمد الشناوى، ورضا البلتاجى، وسمير عثمان للاستفادة من خبراتهم من خلال إلقاء محاضرات نظرية وعملية للحكام خلال برنامج معسكر الاستعداد للموسم الجديد، وكان لحضور هذه الكوكبة الأثر الأكبر فى زيادة الدعم المعنوى للحكام والاستفادة من خبرتهم الكبيرة.

وتابع فاروق، أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد آخر من أصحاب الخبرات والرموز لحضور فعاليات المعسكر والتواجد بين أبنائهم وأخواتهم من قضاة الملاعب المصرية، حتى نستطيع جميعا من خلال تكاتف كل أسرة التحكيم والمساندة من الجميع دعم الكوادر المصرية للنهوض بالتحكيم حتى يكون دائما الحكم المصرى متفوقا دوليا وقاريا.