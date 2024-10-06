شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعيد فتح ملف الصفقات بعد عودة علي ماهر إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أعاد مسؤولو النادي المصري فتح ملف الصفقات من جديد بعد عودة علي ماهر مدرب الفريق من رحلته إلى المغرب، وذلك لبحث التدعيمات الجديدة للنادي البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يقود اليوم الأحد، علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، مران الفريق البورسعيدي بعد العودة مساء أمس السبت، إلى القاهرة، قادمًا من المغرب بعد حضوره المرحلة الثانية من الدورة التدريبية للرخصة التدريبية الدولية برو التي تقام تحت رعاية الكاف.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى إلى استئناف التدريبات الجمعة الماضية، عقب انتهاء فترة الراحة التى منحها على ماهر مدرب الفريق، للاعبين، وذلك عقب التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويعمل الجهاز الإدارى للنادى المصرى على إنهاء إجراءات السفر للفريق، استعداداً للتوجه إلى المغرب فى التاسع من أكتوبر الجارى للدخول فى معسكر إعداد مغلق يمتد حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، يتخلله بعض التجارب الودية لتجهيز الفريق البورسعيدى للموسم الجديد.

وكان على ماهر منح لاعبى المصرى راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبى فى دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.