شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتدرب باستاد القاهرة في السابعة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر تدريبه الأول على استاد القاهرة اليوم الأحد في السابعة مساء، استعدادا لمباراتي موريتانيا بـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، قبل أن يكتمل المعسكر غدا بانضمام اللاعبين المحترفين.

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا كل من : "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

يخوض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مباراتين غاية فى الأهمية خلال شهر أكتوبر الجاري أمام منتخب موريتانيا فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.