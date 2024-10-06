شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين لاعبي منتخب مصر وحسام حسن اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة مع اللاعبين فور وصولهم للمعسكر، قبل تناول وجبة الغداء في أحد الفنادق للحديث عن أهداف الفراعنة من هذا المعسكر.

ويصل اللاعبون لفندق الإقامة في الثانية والنصف ظهرا، يجتمع بهم حسام حسن لمدة ربع ساعة للترحيب بهم، ثم يتم تسكين اللاعبين في غرفهم، بعدها يتم تناول وجبة الغداء، والمران سيكون في السابعة مساء اليوم.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا كل من : "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

يخوض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مباراتين غاية فى الأهمية خلال شهر أكتوبر الجاري أمام منتخب موريتانيا فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.