شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تهنئ الشعب المصري بذكرى الانتصار العظيم في حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

وجه الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة، عبر موقع إكس، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين على انتصار أكتوبر المجيد، وكتب حساب المتحدة: المتحدة للرياضة تهنئ الشعب المصري بذكرى الانتصار العظيم في حرب أكتوبر.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في مثل هذه الأيام منذ واحد وخمسين عاماً حققت مصر نصراً سيبقى خالداً في ذاكرة هذا الوطن، وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصاراً؛ يذكر الجميع دائماً بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه - قادر على فعل المستحيل مهما عظم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيدة: "روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال؛ بل هى كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل تظهر جلية عند الشدائد معبرة عن قوة الحق، وعزة النفس، وصلابة الإرادة ويسجل التاريخ بكلمات من نور، أن مصر عزيزة بأبنائها قوية بمؤسساتها شامخة بقواتها المسلحة وفخورة بتضحيات أبنائها.

وتابع الرئيس السيسي: "إن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر، شاهداً على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم".