شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يرشح حكمان مصريان لبطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي الكاف على قائمة الحكام المشاركين البرنامج الاعدادي والتحضيري لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية حيث وقع الاختيار على الثنائى المصري هاني العراقي وأحمد نوفل ضمن قائمة الحكام المشاركين في البرنامج الخاص للبطولة.

سيشارك في النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، كل من مصر، البلد المضيف، السنغال، حامل اللقب، وغانا، المغرب، تنزانيا، موريتانيا، موزمبيق ومالاوي، حيث ستتنافس هذه المنتخبات خلال الحدث القاري في الغردقة، بين 19 و26 أكتوبر 2024.

ووقع منتخب مصر للكرة الشاطئية فى المجموعة الأولى فى بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى ستقام فى مصر، بينما وقعت السنغال فى المجموعة الثانية، وجاء تصنيف المنتخبات كالتالى.. التصنيف الأول: المغرب وموزمبيق، التصنيف الثانى: تنزانيا ومالاوى، التصنيف الثالث: غانا وموريتانيا.

وجاءت المجموعة الأولى: مصر، المغرب، تنزانيا، غانا، بينما جاءت المجموعة الثانية: السنغال، موزمبيق، مالاوي، موريتانيا.

وأقام منتخب الشاطئية معسكره الأخير بالإسكندرية أيضا في نهاية أغسطس الماضي، حيث خضع اللاعبين لبرنامج تأهيل بدنى خلاله لرفع الحالة البدنية والجاهزية قبل اختيار القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.