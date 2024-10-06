شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف يقترب من إدارة نهائي كأس السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 11:20 ص

تتجه النية لدي لجنة الحكام باتحاد الكرة، لاسناد مباراة نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات الي الحكم الدولي محمد معروف.

واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات السوبر المصري في الإمارات في الفترة من 20 حتي 24 أكتوبر الجاري.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة 10 حكام لإدارة مباريات بطولة السوبر الرباعي المصري المقرر إقامتها بالإمارات وتجمع الاهلي و بيراميدز والزمالك و سيراميكا و الزمالك ، والحكام هم :

حكام الساحة: أمين عمر ومحمد معروف ومحمود ناجي وأحمد الغندور.

المساعدون: محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه و شريف عبدالله وهاني خيري.

حكام الفيديو: محمود عاشور ووائل فرحان.