شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى صالح: أرفع القبعة للقيادات التى ساهمت فى خطة الخداع بحرب أكتوبر 73 والان مع تفاصيل الخبر

حرص فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق على الإشادة بقيادات حرب أكتوبر 1973 فى الذكرى الـ 51 للاحتفال بالنصر.

وقال فكرى صالح فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أرفع القبعة لجميع القيادات التى ساهمت فى خطة الخداع التى أعلنت مصر حرة فى حرب أكتوبر المجيدة.

كشف فكري صالح، مدرب حراس مرمي منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، عن أهم ذكرياته فى خطة الخداع، قائلا: "لعبت أول مباراة مع الفريق الأول بالزمالك يوم 1 رمضان 1973 أمام مصر للطيران، ويوم 10 رمضان بدأت حرب أكتوبر المجيدة، وبعد مباراتى الأولى مع الزمالك ابتعدت عن الملاعب لقرابة 7 أشهر لأداء دورى في الخدمة العسكرية".

يحتفل المصريين اليوم الأحد بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى شهدت قصة كفاح كبيرة وإصرار وعزيمة من المصريين لاسترداد أرض سيناء التى احتلتها إسرائيل.