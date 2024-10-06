شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبدأ معسكره الأول تحت قيادة ميكالي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأحد، معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 تحت القيادة الفنية للبرازيلي روجيريو ميكالي، والذى يبحث عن تكوين جيل واعد يحمل لواء الكرة المصرية في تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم وكذلك الأولمبياد.

معسكر اليوم لمنتخب الشباب هو الأول للفريق تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي تولى المهمة رسميا قبل أيام قليلة، خلفا للمدير الفني السابق وائل رياض الذي تولى منصب المدير الفني لمنتخب مواليد 2010.

وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر المقبل باستاد السويس بمشاركة منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

ومن المقرر أن تكون مواجهات منتخب مصر مع منتخبات الجزائر والمغرب وليبيا وتونس، حال لم تستضف مصر مباريات البطولة.

وجاءت مواجهات منتخب مصر كالتالي: المغرب × مصر .. 14 نوفمبر، الجزائر × مصر .. 17 نوفمبر، ليبيا × مصر .. 20 نوفمبر، مصر × تونس .. 26 نوفمبر.