شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 01:53 م

حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر حيث تقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة منشورا قالت فيه " يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة."

ووجه الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة، عبر موقع إكس، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين على انتصار أكتوبر المجيد، وكتب حساب المتحدة: المتحدة للرياضة تهنئ الشعب المصري بذكرى الانتصار العظيم في حرب أكتوبر.