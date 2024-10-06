شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني بعد التتويج ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش: سعيدة بأول لقب والان مع تفاصيل الخبر

أعربت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، عن سعادتها بعد التتويج ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، التى استضافتها الدوحة خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



نور الشربيني الاسكواش



نور الشربيني بطلة الاسكواش



نور الشربيني تحتفل

ونجحت نور الشربيني في تحويل تأخرها خلال المباراة النهائية بشوطين مقابل لا شئ ألى فوز بنتيجة 3-2، على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، في مباراة ماراثونية امتدت لـ 96 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 5-11, 11-6, 11-9, 11-6.

وكتبت نور الشربيني عبر حسابها على فيس بوك: بطل قطر الكلاسيك، سعيد جدا بالفوز باللقب لأول مرة في مسيرتي، الحمد لله نحن نستمر المحطة التالية أمريكا المفتوحة.

وشهد جدول المنافسات حضورا مصريا كبيرا فى وجود أبرز نجوم اللعبة، حيث يشارك في البطولة 26 لاعباً ولاعبة، بواقع، 10 لاعبين في منافسات الرجال و16 لاعبة في منافسات السيدات جاءوا كالتالي:

منافسات الرجال: على فرج، يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، على أبو العنين، مازن هشام، طارق مؤمن، مصطفى عسل، محمد زكريا، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي.

منافسات السيدات: نور الشربيني، سنا إبراهيم، هنا رمضان، مريم متولي، سلمى الطيب، هانيا الحمامي، ملك خفاجي، منه حامد، فيروز أبو الخير، زينة ميكيوي، روان العربي، أمينة عرفي، فريدة محمد، سلمى هاني، ندى عباس، ونوران جوهر.

ويحمل الثنائى المصرى علي فرج وهانيا الحمامي لقب البطولة عن النسخة الماضية التي أقيمت في سبتمبر 2023، حيث فاز فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس، بينما فازت هانيا الحمامي على نور الشربيني.