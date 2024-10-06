شكرا لقرائتكم خبر عن محترفان يدعمان "يد الزمالك" فى بطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 01:40 م

استقر مسئولو نادى الزمالك على دعم فريق اليد بلاعبان محترفان قبل أن مغادر بعثة فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا للمشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها هناك خلال الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الصفقات الجديدة خلال الساعات المقبلة، قبل سفر الفريق إلى المغرب.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لرجال كرة اليد المقرر لها أكتوبر بالمغرب عن وقوف فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى والزمالك فى الثالثة.

وضمت مجموعة الأهلى كلاً من: ميكال الأثيوبى وسى أف جى إس أو من الكونغو والنجم الساحلى التونسى.

بينما ضمت مجموعة الزمالك كلاً من: المنتدى المغربى وفريندشيب الكاميرونى وكيركوس الأثيوبى.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-24، مؤخرا فى إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى إستضافتها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتحل المركز السادس.