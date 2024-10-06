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شكرا لقرائتكم خبر عن قصص ملهمة من تاريخ الرياضيين فى حرب أكتوبر الذكرى الـ"51" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 06 أكتوبر 2024 12:40 م
يصادف اليوم الأحد الذكرى الواحد والخمسين لحرب السادس من أكتوبر والتي أنهى بها الجيش المصري سنوات من العجرفة الإسرائيلية، وترويج أكذوبة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقهر.
وسطر المصريين بأحرف من نور في 6 أكتوبر 1973 نصرا عظيما مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، وتفتخر فيه بقواتها المسلحة، وبما صنعته من مجد بعد سنوات من الهزيمة .
الجنرال أسطورة التدريب
زاهر رجل الإنجازات
لعب سمير زاهر للأهلى بين 1964 و1973، وهو الرئيس التاريخى لاتحاد الكرة والأكثر حصدا للبطولات، إذ فاز بكأس أمم أفريقيا أربع مرات منها ثلاثة متتالية «رقم قياسى»، وذلك أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، واستُدعى للتجنيد فى 1967 واستمر حتى نصر أكتوبر، ثم اعتزل اللعب واتجه للعمل الإدارى إلى أن رحل فى مارس 2018 عن 75 عاما.
نجم التعليق الرياضى
كان نجم النادى الأولمبى وأحد أشهر المعلقين الرياضيين، الكابتن محمود بكر، واحدا من أبطال أكتوبر. التحق بالقوات المسلحة عام 1967 وحمل رتبة نقيب فى سلاح الاستطلاع، وخرج من الخدمة برتبة عقيد ثم انتقل للعمل الإدارى وتولى رئاسة الأولمبى، ورحل فى فبراير 2016 عن 72 عاما.
اللواء محمد عبدالعزيز قابيل أحد أبطال أكتوبر
اللواء محمد عبدالعزيز قابيل أحد أبطال أكتوبر، ولعب للزمالك خلال الخمسينيات، إذ كان قائدا للفرقة الرابعة المدرعة، وعُيّن قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، ثم ملحقا عسكريا بالولايات المتحدة، وانتهت مسيرته العسكرية عام 1984، وقد حصل على نجمة الشرف العسكرية «أعلى وسام عسكرى» وكان عميد الملحقين العسكريين بالعالم، وشغل مناصب رياضية عديدة أبرزها مدير عام نادى الزمالك ونائب رئيس اتحاد الكرة عام 2000.
لعب فكرى صالح لنادى الزمالك، وكان مدربا لحراس المرمى فى نادى وادى دجلة والمنتخب الأولمبى سابقا، ويُعد أصغر حراس مرمى المنتخب الوطنى فى تاريخه، وقد شارك فى انتصارات أكتوبر ضابطا فى قوات الصاعقة.
لواء حسام طه
حكم وضابط إمداد وتموينعمل اللواء حسام طه، الحكم الدولى السابق، ضابطا بسلاح الإمداد والتموين خلال حرب أكتوبر، وتدرج فى المهام بعض الحرب حتى استقر فى مستشفى القوات الجوية إلى موعد التقاعد، وابنه الأكبر الكابتن أحمد حسام طه، الحكم الدولى وأحد أبرز الحكام المساعدين فى مصر وأفريقيا.
لاعب سلّة يفقد ذراعهسجّل اللواء صبرى سراج، لاعب سلة الزمالك ونائب رئيس النادى سابقا، واحدة من أنصع البطولات فى أكتوبر، إذ فقد ذراعه بعد الإصابة خلال أنشطة سلاح المشاة فى فترة الحرب.
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