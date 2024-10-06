شكرا لقرائتكم خبر عن قصص ملهمة من تاريخ الرياضيين فى حرب أكتوبر الذكرى الـ"51" والان مع تفاصيل الخبر

يصادف اليوم الأحد الذكرى الواحد والخمسين لحرب السادس من أكتوبر والتي أنهى بها الجيش المصري سنوات من العجرفة الإسرائيلية، وترويج أكذوبة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقهر.

وسطر المصريين بأحرف من نور في 6 أكتوبر 1973 نصرا عظيما مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، وتفتخر فيه بقواتها المسلحة، وبما صنعته من مجد بعد سنوات من الهزيمة .



وفيما يلي قصص لرياضيين كانت لهم علامة فارقة في حرب أكتوبر المجيدة وعبور القناة وهزيمة الأعداء: الجنرال أسطورة التدريب

زاهر رجل الإنجازات وُلد محمود الجوهرى فى فبراير 1938، وهو أحد أهم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية، وكان ضابطا برتبة مقدم عندما شارك فى حرب أكتوبر، ثم خرج من الخدمة برتبة عميد فى سلاح الإشارة، ورحل عن عالمنا فى سبتمبر 2012.زاهر رجل الإنجازات لعب سمير زاهر للأهلى بين 1964 و1973، وهو الرئيس التاريخى لاتحاد الكرة والأكثر حصدا للبطولات، إذ فاز بكأس أمم أفريقيا أربع مرات منها ثلاثة متتالية «رقم قياسى»، وذلك أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، واستُدعى للتجنيد فى 1967 واستمر حتى نصر أكتوبر، ثم اعتزل اللعب واتجه للعمل الإدارى إلى أن رحل فى مارس 2018 عن 75 عاما. بطل الحرب والكرةالفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجى رئيس الأهلى بين 1965 و1967، وكانت رئاسته للنادى بتكليف من الرئيس عبدالناصر ثم بولاية انتخابية بين 1972 و1980، وحقق إنجازات عديدة منها بطولة الدورى 5 مرات وكأس مصر 3 مرات. ولُقّب بـ«رجل الحرب وكرة القدم»، وهو خريج الكلية الحربية 1937، وتولى رئاسة هيئة تدريب الجيش، وقيادة القوات العربية فى اليمن، وحصل على نجمة الشرف العسكرية، ورحل فى نوفمبر 2013 عن عُمر يناهز 97 عاما. الجنرال أسطورة التدريب بطل الثأر وثعلب الزمالك تخرج حمادة إمام، نجم مصر والزمالك فى الستينيات، فى الكلية الحربية وكان واحدا من ضباط حرب أكتوبر، ثم أُحيل إلى المعاش برتبة عقيد، وعمل معلقا رياضيا بجانب العمل الإدارى، إذ تولى مناصب عديدة أبرزها وكالة اتحاد الكرة، وهو نجل يحيى إمام حارس الزمالك فى الثلاثينيات، ووالد النجم حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة حاليا، ورحل عن عالمنا 9 يناير 2016. نجم التعليق الرياضى

نجم التعليق الرياضى كان نجم النادى الأولمبى وأحد أشهر المعلقين الرياضيين، الكابتن محمود بكر، واحدا من أبطال أكتوبر. التحق بالقوات المسلحة عام 1967 وحمل رتبة نقيب فى سلاح الاستطلاع، وخرج من الخدمة برتبة عقيد ثم انتقل للعمل الإدارى وتولى رئاسة الأولمبى، ورحل فى فبراير 2016 عن 72 عاما.

اللواء محمد عبدالعزيز قابيل أحد أبطال أكتوبر اللواء محمد عبدالعزيز قابيل أحد أبطال أكتوبر، ولعب للزمالك خلال الخمسينيات، إذ كان قائدا للفرقة الرابعة المدرعة، وعُيّن قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، ثم ملحقا عسكريا بالولايات المتحدة، وانتهت مسيرته العسكرية عام 1984، وقد حصل على نجمة الشرف العسكرية «أعلى وسام عسكرى» وكان عميد الملحقين العسكريين بالعالم، وشغل مناصب رياضية عديدة أبرزها مدير عام نادى الزمالك ونائب رئيس اتحاد الكرة عام 2000. مدرب حرّاس الفراعنة لعب فكرى صالح لنادى الزمالك، وكان مدربا لحراس المرمى فى نادى وادى دجلة والمنتخب الأولمبى سابقا، ويُعد أصغر حراس مرمى المنتخب الوطنى فى تاريخه، وقد شارك فى انتصارات أكتوبر ضابطا فى قوات الصاعقة. لواء حسام طه حكم وضابط إمداد وتموينعمل اللواء حسام طه، الحكم الدولى السابق، ضابطا بسلاح الإمداد والتموين خلال حرب أكتوبر، وتدرج فى المهام بعض الحرب حتى استقر فى مستشفى القوات الجوية إلى موعد التقاعد، وابنه الأكبر الكابتن أحمد حسام طه، الحكم الدولى وأحد أبرز الحكام المساعدين فى مصر وأفريقيا. حكم وضابط إمداد وتموينعمل اللواء حسام طه، الحكم الدولى السابق، ضابطا بسلاح الإمداد والتموين خلال حرب أكتوبر، وتدرج فى المهام بعض الحرب حتى استقر فى مستشفى القوات الجوية إلى موعد التقاعد، وابنه الأكبر الكابتن أحمد حسام طه، الحكم الدولى وأحد أبرز الحكام المساعدين فى مصر وأفريقيا. لاعب سلّة يفقد ذراعهسجّل اللواء صبرى سراج، لاعب سلة الزمالك ونائب رئيس النادى سابقا، واحدة من أنصع البطولات فى أكتوبر، إذ فقد ذراعه بعد الإصابة خلال أنشطة سلاح المشاة فى فترة الحرب. لاعب سلّة يفقد ذراعهسجّل اللواء صبرى سراج، لاعب سلة الزمالك ونائب رئيس النادى سابقا، واحدة من أنصع البطولات فى أكتوبر، إذ فقد ذراعه بعد الإصابة خلال أنشطة سلاح المشاة فى فترة الحرب. عميد الملحقين العسكريين