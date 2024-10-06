شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يترقب الظهور الأخير لعبد المنعم ومرموش مع أنديتهم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الليلة ظهور كلا من محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي وعمر مرموش نجم فرانكفورت الألماني مع أنديتهما قبل انضمامهم لمعسكر الفراعنة غدا.

يقود الدولي المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت، عندما يستضيف نظيره بايرن ميونخ، في مواجهة نارية مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة السادسة، من منافسات الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-25.

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على منافسه نيس في تمام العاشرة إلا ربع مساء في المباراة التي تجمعهما على ملعب أليانز ريفييرا ضمن مباريات الجولة السابعة لمنافسات الدوري الفرنسي.

يخوض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مباراتين غاية فى الأهمية خلال شهر أكتوبر الجاري أمام منتخب موريتانيا فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا كل من : "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".