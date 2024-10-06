شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نوفمبر موعدا للجمعية العمومية لاتحاد الرماية لانتخاب مجلس جديد والان مع تفاصيل الخبر

حدد مجلس إدارة اتحاد الرماية يوم 6 نوفمبر المقبل، موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الإتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة.

من جانبه، أكد حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، لـ ”الخليج 365”، أنه سوف يتقدم بأوراق ترشحه غدا الإثنين على منصب الرئيس لإستكمال المسيرة.

وأسفرت الانتخابات التكميلية للجنة الأولمبية مؤخرا عن فوز حازم حسني رئيس اتحاد الرماية بمنصب الأمين العام المساعد بعد حصوله على 12 صوت مقابل 9 أصوات حصل عليها حسن البشبيشي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الـ 34 للرماية علي الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، انطلاق فعاليات البطولة فى الفترة من 28 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل والتي تستضيفها مصر بالميادين الأولمبية لنادى الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وأنهى الاتحاد المصري للرماية ، برئاسة حازم حسنى، وضع اللمسات الأخيرة وكافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة البطولة.

وانتهت اللجان الفرعية للبطولة من كافة التجهيزات، حيث من المقرر الوصول الرسمي للوفود يوم 27 أكتوبر، وأن تقام في اليوم الأول يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر، من فاعليات البطولة مسابقة كأس الرئيس، وفي اليوم الثاني الثلاثاء 29 أكتوبر، مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك) وفي اليومين الرابع والخامس الأربعاء والخميس 30 و 31 أكتوبر، تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك)، وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و 3 نوفمبر تقام منافسات بطولة العالم الـ 34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

وتقام البطولة بمشاركة أضخم حضور دولي لمصر، وذلك بمشاركة أكثر من 150 رامي دولي وعالمي من أكثر 30 دولة متوقعين حضور منافسات الرماية على الأطباق المروحية بالقاهرة.

ومن المتوقع حضور رؤساء الاتحاد الدولي للرماية ، السيد جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية علي الأطباق المروحية FITASC، والإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية iSSF، ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات العامة.